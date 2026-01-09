El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevé la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, las nubes irán disminuyendo, dejando paso a un cielo más claro y soleado, especialmente en la tarde. La temperatura en este inicio de año se mantendrá fresca, comenzando en torno a los 9 grados centígrados a media mañana y descendiendo a 7 grados por la tarde, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 87% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, esta cifra disminuirá ligeramente, estabilizándose en torno al 86% hacia el final de la jornada. Esto puede resultar en un ambiente algo húmedo, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se espera que el día transcurra sin lluvias, con un pronóstico de 0 mm de precipitación.

El viento soplará desde el suroeste a una velocidad de 8 km/h durante la mañana, aumentando a 10 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la dirección del viento cambiará hacia el oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 7 km/h. Este viento suave puede proporcionar un alivio agradable a las temperaturas frescas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente de manera significativa.

Los periodos de mayor nubosidad se concentrarán entre las 19:00 y las 21:00 horas, cuando las nubes altas serán más notorias, pero sin afectar la claridad del cielo. A partir de las 22:00 horas, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche estrellada.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante las bajas temperaturas. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que sea un día agradable para disfrutar de la naturaleza y de la vida en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.