El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A partir de la medianoche, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado muy nuboso y cubierto en las horas centrales. Esto podría generar una sensación de pesadez en el ambiente, aunque no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en la mayoría de los periodos y solo un leve indicio de precipitación en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas de alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 12 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, las horas más cálidas podrían ofrecer un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 98% en la madrugada y descendiendo lentamente a un 83% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los habitantes de Córdoba deben estar preparados para un día fresco y húmedo, lo que podría resultar incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente. La dirección del viento sugiere que podría haber momentos de calma, pero también intervalos de mayor actividad, especialmente en las horas centrales del día.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se prevén lluvias significativas, la combinación de nubosidad y viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual. Se recomienda a los cordobeses que se vistan en capas y estén preparados para un día de invierno típico en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.