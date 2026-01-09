El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Córdoba se presenta con un panorama mayormente nublado, con la presencia de nubes altas que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. A partir de las 19:00 horas, se espera que estas nubes continúen cubriendo el cielo, aunque hacia la noche se prevé una ligera disminución en la nubosidad, dando paso a un cielo poco nuboso.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 7 grados a las 20:00 horas, mientras que durante la noche se espera que baje a 5 grados . Este enfriamiento será más notable a medida que avance la tarde, por lo que se recomienda a los cordobeses abrigarse adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores del 97% a las 20:00 horas y aumentando hasta un 99% en las horas posteriores. Esta elevada humedad puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es importante tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En lo que respecta a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia durante el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Córdoba pueden disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente fresco y húmedo.

El viento también jugará un papel importante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 7 km/h a las 20:00 horas, disminuyendo ligeramente a 5 km/h durante la noche. A partir de las 22:00 horas, el viento cambiará de dirección hacia el sur, manteniendo una velocidad similar. Esta brisa puede aportar un ligero alivio a las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

En resumen, Córdoba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . La ausencia de precipitaciones y la alta humedad relativa marcarán la jornada, mientras que el viento del oeste y sur aportará un toque de frescura. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para dar paseos cortos, siempre con la precaución de abrigarse bien ante el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.