El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Castilleja de la Cuesta según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 4 y 16 grados , comenzando con un fresco 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% a la medianoche y descendiendo ligeramente a un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, predominando del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 40% de probabilidad. Sin embargo, las precipitaciones no deberían ser significativas, ya que la mayoría de los periodos se mantendrán secos. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que descenderán a 10 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales. Los residentes de Castilleja de la Cuesta deben prepararse para un día fresco y cubierto, pero sin preocupaciones por lluvias significativas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.
- Córdoba tiene activas una treintena de subastas por más de 5 millones de euros
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Sadeco incorpora de forma definitiva a 176 peones limpiadores como personal indefinido
- Más frío y paraguas a mano en Córdoba: la Aemet advierte de que el termómetro seguirá 'jugando' con los 0 grados
- Más de 4.000 propietarios deberán justificar en febrero sus alquileres de corta duración
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Renfe lanza los 'Superprecios' para viajar desde Córdoba desde 7 euros en Avlo y 15 euros en AVE y larga distancia
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie