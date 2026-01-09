El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana y a lo largo de la tarde. A partir de la medianoche, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, las nubes irán cubriendo el cielo, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. La temperatura oscilará entre los 4 y 16 grados , comenzando con un fresco 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo hacia las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 94% a la medianoche y descendiendo ligeramente a un 70% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos serán moderados, predominando del oeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 14:00 horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la posibilidad de lluvias entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 40% de probabilidad. Sin embargo, las precipitaciones no deberían ser significativas, ya que la mayoría de los periodos se mantendrán secos. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, con temperaturas que descenderán a 10 grados hacia las 22:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables en las horas centrales. Los residentes de Castilleja de la Cuesta deben prepararse para un día fresco y cubierto, pero sin preocupaciones por lluvias significativas.

