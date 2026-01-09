El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque no se anticipan precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y estable.

Las temperaturas en la localidad oscilarán entre los 6 y 8 grados . En las horas centrales del día, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo de 8 grados a las 20:00 horas, mientras que por la mañana y al caer la tarde, las temperaturas serán más frescas, descendiendo hasta los 6 grados en las últimas horas del día. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 89% a las 20:00 horas y subiendo hasta un 95% en las horas posteriores. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas a lo largo del día. La dirección del viento variará, predominando del suroeste en las primeras horas, con una velocidad de 11 km/h, y luego cambiando a dirección oeste y noroeste en las horas siguientes, con velocidades que oscilarán entre 7 y 19 km/h. Estas condiciones pueden generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que permitirá que los residentes de Castilleja de la Cuesta realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el cielo nublado puede influir en la visibilidad y en la percepción del frío.

El orto se producirá a las 08:38 horas y el ocaso a las 18:23 horas, lo que significa que los días comenzarán a alargarse lentamente, aunque todavía se experimentará la sensación de invierno en la localidad. En resumen, el día se presenta como uno fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

