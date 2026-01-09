El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera un cielo completamente cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 27 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 20% de que se registren algunas gotas en la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, la bruma podría disiparse, permitiendo una mejor visibilidad.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Aunque no se esperan lluvias significativas, es recomendable estar preparado para posibles cambios en el tiempo a lo largo del día. Las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente en las horas de mayor viento y posible bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.