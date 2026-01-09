El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, el tiempo en Cartaya se presenta con un panorama mayormente nublado, lo que podría influir en las actividades al aire libre. A lo largo del día, se espera que el cielo esté muy nuboso durante la mañana y la tarde, con un incremento en la cobertura de nubes hacia la noche, alcanzando un estado de cielo cubierto. Las nubes altas también harán su aparición, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y menos soleado.

En cuanto a las temperaturas, se prevé que oscilen entre los 8 y 9 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente hacia el final de la tarde y durante la noche, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 97% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío y húmedo, lo que podría afectar la comodidad de quienes se encuentren en exteriores. Es importante tener en cuenta que la alta humedad puede contribuir a una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a estos cambios climáticos.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos, lo que permitirá que las actividades programadas al aire libre se desarrollen sin inconvenientes relacionados con el tiempo.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de 6 km/h, aumentando a 11 km/h en las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el oeste y sople a velocidades de hasta 8 km/h. Este viento suave puede ofrecer un alivio temporal del frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente.

En resumen, el día en Cartaya se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se prevén lluvias, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día frío y húmedo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.