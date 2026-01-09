El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 9 grados a media mañana.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes que darán paso a un ambiente nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 14 grados durante la tarde, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 82%. El viento soplará desde el sur-suroeste a una velocidad de entre 8 y 10 km/h, lo que aportará un ligero alivio a la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementará ligeramente, alcanzando un 15% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de Carmona disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados hacia la tarde-noche. La humedad aumentará, alcanzando un 86% al caer la noche, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. El viento continuará soplando desde el sur-suroeste, aunque con una intensidad menor, alrededor de 9 km/h.

En resumen, el día en Carmona se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Los habitantes podrán disfrutar de un día mayormente seco, aunque es recomendable llevar abrigo para las horas más frescas de la mañana y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.