El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Carmona se presenta con un panorama meteorológico variado que merece atención. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se ha mostrado con nubes altas, lo que indica que la luz solar podría filtrarse de manera intermitente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se cubra más, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas durante el día se mantendrán en un rango fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 7 grados . Este descenso en la temperatura es característico de la época del año, y se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío, especialmente en las horas de la tarde cuando se prevé que las temperaturas sean más bajas.

En cuanto a la humedad relativa, se anticipa que los niveles se mantendrán altos, alcanzando hasta un 98% en las horas de la tarde. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación térmica más fría, por lo que es importante tenerlo en cuenta al salir. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente para aquellos que son más sensibles a las condiciones climáticas.

Respecto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los datos indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos ni lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. Por lo tanto, es un buen día para realizar actividades que no requieran de un tiempo soleado.

El viento también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se espera que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 15 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío se acentúe, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

En resumen, Carmona experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados, alta humedad y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para abrigarse bien si se decide salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.