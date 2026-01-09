El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo predominantemente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 10 de la mañana, cuando se prevé que el termómetro marque 10 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando entre el 68% y el 83%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría traer algunas gotas dispersas, aunque no se espera que estas sean intensas.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría influir en la percepción del frío.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá cubierto, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a un ambiente más frío y húmedo.

En resumen, el día en Camas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas o impermeables si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.