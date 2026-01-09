El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo poco nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , siendo el periodo más cálido el de las 20:00 horas, cuando se prevé alcanzar los 8 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando valores del 87% a las 20:00 horas y subiendo hasta un 91% a las 21:00 horas. Esta alta humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el cielo nublado puede afectar la visibilidad y la luminosidad durante el día.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h en las primeras horas, aumentando a 11 km/h a las 20:00 horas. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste-noroeste con ráfagas que alcanzarán hasta 13 km/h. Esta brisa puede resultar refrescante, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

Los ciudadanos de Camas deben estar preparados para un día que, aunque no traerá lluvias, sí se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde, por lo que se recomienda planificar actividades al aire libre en las horas más cálidas del día. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.