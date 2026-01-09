El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo del día, la temperatura se mantendrá en un rango de entre 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, oscilando entre el 80% y el 96%. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notablemente variable. Durante la mañana, no se esperan lluvias, pero a medida que avance la tarde, la posibilidad de lluvias ligeras aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 80%. Se anticipa que las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían llegar a 0.5 mm en total. Sin embargo, es importante estar atentos a la posibilidad de niebla, que podría afectar la visibilidad, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A lo largo del día, el viento será más intenso en las horas de la tarde, lo que podría ayudar a dispersar un poco la humedad acumulada en el ambiente.

La niebla será un fenómeno a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día y durante la noche, con una probabilidad del 55% de que se presente entre las 19:00 y las 01:00 horas. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. La niebla y la alta humedad podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, así que es aconsejable vestirse adecuadamente para mantenerse cómodo durante todo el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.