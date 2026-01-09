El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones mayormente estables, aunque con una ligera variabilidad en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la noche, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente despejado y fresco. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes altas comenzarán a hacer acto de presencia, dando paso a un cielo nuboso en las horas centrales del día. Para la tarde y la noche, se anticipa un cielo cubierto, lo que podría generar una atmósfera más gris y menos soleada.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 7 grados centígrados en las primeras horas de la mañana, pero se espera que descienda a 5 grados hacia la tarde y la noche. Este descenso en la temperatura, combinado con la alta humedad relativa, que oscilará entre el 81% y el 86%, puede generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, la presencia de nubes podría hacer que el día se sienta más sombrío, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h. Aunque no se anticipan ráfagas fuertes, el viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas más frescas del día.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, y hoy el sol saldrá a las 08:32, mientras que se pondrá a las 18:16. Esto proporciona un buen número de horas de luz diurna, aunque la presencia de nubes podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En resumen, el día en Cabra se presenta fresco y mayormente nublado, con temperaturas que descienden a medida que avanza la jornada. Sin riesgo de lluvia y con un viento suave, es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.