El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

Hoy, 9 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo se tornará más cubierto, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera un ambiente muy nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados , comenzando con un fresco 7 grados en la madrugada y alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 78% y el 91%, lo que puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las nubes, puede dar lugar a la percepción de un ambiente más invernal, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es baja durante la mañana, aumentando ligeramente a un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento a un 35% en la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 28 km/h en la tarde. Esto puede generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento cambiará a oeste por la tarde, lo que podría influir en la sensación térmica, haciéndola más fresca.

A medida que se acerque la noche, las condiciones de visibilidad se verán afectadas por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con escasas posibilidades de lluvia y un viento moderado. La combinación de la alta humedad y las nubes puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.