El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

Hoy, 8 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones meteorológicas que invitan a disfrutar del aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad, creando un ambiente agradable para los habitantes y visitantes.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 7 y 9 grados . La jornada comenzará con una temperatura de 9 grados a media mañana, descendiendo ligeramente a 8 grados por la tarde y alcanzando los 7 grados hacia el final del día. Aunque las temperaturas son frescas, se espera que la sensación térmica sea más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones y a la presencia del sol.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 89% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que avance la jornada y el sol se eleve en el cielo, la humedad disminuirá ligeramente, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur con velocidades que variarán entre 4 y 6 kilómetros por hora, alcanzando ráfagas de hasta 9 kilómetros por hora en momentos puntuales. Este viento suave no solo ayudará a dispersar la humedad, sino que también aportará frescura al ambiente, haciendo que la temperatura se sienta más agradable.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al exterior, como paseos, deportes o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 08:36 y el ocaso será a las 18:23, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. Con un cielo despejado y temperaturas frescas, hoy es un día ideal para salir y disfrutar de la belleza natural de Las Cabezas de San Juan. Recuerde abrigarse un poco, especialmente por la mañana y al caer la tarde, y aproveche esta jornada soleada para realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.