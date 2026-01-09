El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 9 de enero de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las primeras horas de la mañana y manteniéndose así durante gran parte del día. La temperatura oscilará entre los 6 y 16 grados , comenzando con un fresco 6 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente hasta un 72% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a ser menos perceptible, pero aún así se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia escasa en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 50% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es mínima, con un total estimado de 0.2 mm, lo que no debería afectar las actividades al aire libre de manera considerable.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener en cuenta esta variable si se planea realizar actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas es nula en las primeras horas del día y se mantiene baja durante el resto de la jornada, lo que sugiere que no habrá condiciones severas que puedan interrumpir las actividades cotidianas.
En resumen, Bormujos experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia en la tarde. Se aconseja a los residentes que se preparen para un día frío y ventoso, pero sin preocupaciones significativas por precipitaciones intensas o tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.
