El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, caracterizado por la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera que estas nubes continúen dominando el cielo, aunque se prevé que haya momentos de poco nuboso hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , siendo el periodo más cálido el de las 20:00 horas, cuando se alcanzarán los 8 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 87% y el 90% durante la jornada. Esta elevada humedad puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Bormujos podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las bajas temperaturas.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 9 km/h durante la tarde, aumentando ligeramente a 14 km/h en algunos momentos. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, soplando desde el oeste y luego desde el noroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 10 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

Los amaneceres en Bormujos serán a las 08:38, y el ocaso se producirá a las 18:23, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente seco, la combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente al caer la tarde.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como un día fresco y nublado, sin precipitaciones, lo que permitirá a los ciudadanos disfrutar de un día tranquilo, aunque con la recomendación de abrigarse bien ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.