El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, pero rápidamente la niebla comenzará a hacerse presente, reduciendo la visibilidad y creando condiciones de humedad elevada. La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 5 a 6 grados , lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance el día, la niebla persistirá hasta el mediodía, con una probabilidad de precipitación del 10% en las horas centrales. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm. La temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados por la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76%.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, pero sin llegar a ser incómoda. En las horas de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría ayudar a dispersar un poco la niebla y mejorar la visibilidad.

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con una probabilidad de niebla que se mantendrá alta. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 5 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 81%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la baja visibilidad y que se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante la noche. Aunque no se esperan lluvias significativas, la alta humedad y las condiciones de niebla podrían hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.