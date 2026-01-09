El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Bailén se presenta con un panorama meteorológico caracterizado por la presencia de nubes altas que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se podrán observar estas nubes, que aunque no amenazan con precipitaciones, aportan un matiz grisáceo al cielo. A medida que avance el día, la situación se mantendrá similar, con nubes altas predominando en el horizonte.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 20:00 horas, donde se prevé que se mantenga en 7 grados. Por la tarde, las mínimas descenderán a 6 grados, lo que sugiere que será un día frío, especialmente en las horas nocturnas. Es recomendable que los habitantes de Bailén se vistan adecuadamente para enfrentar estas temperaturas, sobre todo si planean salir al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que los niveles de humedad se mantendrán elevados, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que los termómetros indican, por lo que se aconseja a la población que tome precauciones.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y noroeste, lo que podría generar una ligera sensación de frescor adicional. Sin embargo, no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias significativas.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un cielo mayormente nublado, temperaturas frescas y una humedad relativa alta. No se anticipan precipitaciones, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente. La jornada se desarrollará sin sorpresas meteorológicas, ofreciendo un ambiente típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.