El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de niebla en varias horas del día. Desde la madrugada, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 6 grados .

A lo largo de la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 10 grados, lo que proporcionará un leve alivio del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, rondando entre 1 y 10 grados, debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del oeste, alcanzará velocidades de hasta 34 km/h en las horas más activas, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día sea mayormente seco, con algunas posibilidades de lluvia escasa en la tarde. La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 45% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén preparados para posibles chubascos, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es prácticamente nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. A pesar de la niebla y el cielo cubierto, las condiciones climáticas no deberían representar un riesgo significativo para la población.

A medida que se acerque la noche, la niebla volverá a intensificarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más fría. Es aconsejable que los residentes de Baeza se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad, especialmente si planean salir durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Baeza estará marcado por un tiempo fresco y cubierto, con niebla persistente y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones de visibilidad y prepararse para un día en el que el abrigo será esencial.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.