El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Baeza se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que los primeros rayos de sol iluminen la ciudad. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que cubrirán el cielo en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas durante el día se mantendrán frescas, con un valor máximo de 5 grados en las horas centrales. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá a 4 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, especialmente con el viento que se prevé. La sensación térmica alcanzará valores de 2 grados en la tarde y 1 grado en la noche, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la nubosidad puede generar una atmósfera más fría y húmeda, a pesar de la ausencia de lluvia.

El viento será un factor a considerar, ya que se prevé que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 13 km/h. En las horas más cálidas, se registrarán rachas de hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Por lo tanto, se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede sentirse con mayor fuerza.

El orto se producirá a las 08:29, marcando el inicio de un día que, aunque fresco, promete ser agradable para aquellos que disfrutan de un tiempo templado. El ocaso, por su parte, se dará a las 18:11, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada, aunque con un cielo que se irá oscureciendo gradualmente.

En resumen, Baeza experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones. La combinación de viento y temperaturas bajas sugiere que es un buen día para abrigarse y disfrutar de la belleza de la ciudad en invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.