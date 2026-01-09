El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Baena se presenta con un panorama mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones en la densidad de las nubes. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 5 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo de la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 80% por la tarde. Esto puede favorecer la formación de brumas y nieblas, especialmente en las primeras horas y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad del 65% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las cantidades de precipitación previstas son mínimas, con un total estimado de 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones del tiempo, especialmente en la tarde, cuando la probabilidad de lluvia ligera aumenta.

En resumen, Baena experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que se mantendrán estables y una alta humedad que podría generar brumas. Las lluvias serán escasas y el viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque se podrán realizar paseos breves al aire libre, siempre que se esté preparado para las condiciones frescas y la posibilidad de bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.