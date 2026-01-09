El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, se espera en Baena un tiempo mayormente estable, con condiciones que invitan a disfrutar del aire libre, aunque con algunas nubes que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la ciudad, aunque a medida que avance el día, la nubosidad irá aumentando.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con un valor máximo que alcanzará los 6 grados durante las horas centrales del día. Por la noche, se espera que la temperatura descienda a unos 5 grados, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir. La sensación térmica podría ser algo más fría debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 79% por la mañana y aumentará hasta un 89% por la noche, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la humedad, se prevé un incremento a lo largo del día, comenzando en un 79% y alcanzando un 89% al final de la jornada. Este aumento en la humedad puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Respecto al viento, se registrarán vientos de dirección oeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Estas condiciones de viento son moderadas y no se anticipan rachas fuertes, lo que significa que no deberían causar inconvenientes significativos en las actividades al aire libre.

En lo que respecta a la precipitación, se prevé un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas, un aumento gradual de la nubosidad y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.