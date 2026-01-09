El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con cielos nublados que dominarán la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la situación meteorológica se mantendrá estable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia las 9 de la mañana y subiendo hasta los 12 grados a media mañana. Sin embargo, la nubosidad persistirá, y aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 60% de lluvias ligeras entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero sin acumulaciones importantes.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 10 y 21 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esta brisa moderada podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad. A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 18 grados hacia las 4 de la tarde, antes de descender nuevamente a 15 grados al caer la noche.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo de inestabilidad, no se anticipan fenómenos severos. La tarde se presentará con cielos mayormente cubiertos, y la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las 7 de la tarde.

Al caer la noche, la temperatura seguirá bajando, y se espera que se sitúe en torno a los 12 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo. En resumen, el día en Ayamonte será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvias, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

