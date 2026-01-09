El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Ayamonte se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el estado del cielo ha sido catalogado como "Cubierto", y esta condición se extenderá hasta la tarde, con un ligero cambio hacia "Muy nuboso" en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

En cuanto a la temperatura, se prevé que se mantenga constante en 9 grados durante todo el día. Este valor, aunque fresco, es típico para la época del año en esta región, y se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos ante el frío. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles elevados, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que se sitúe en un 100%. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

La humedad relativa será un factor importante a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en un 96% durante la mañana y alcance el 100% en las horas centrales del día. Esta alta humedad puede contribuir a una sensación de pesadez en el ambiente, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En lo que respecta al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, donde se espera que alcance rachas de hasta 14 km/h. Este viento moderado puede ofrecer un alivio momentáneo ante la humedad, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

En resumen, el día en Ayamonte se caracterizará por un cielo cubierto y temperaturas frescas, con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se recomienda a la población que tome precauciones al salir, especialmente si se planean actividades al aire libre, y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.