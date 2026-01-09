El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas y un cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, y a medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , comenzando con un fresco 6 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que rondan el 76% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Sin embargo, hay un leve riesgo de lloviznas en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 40% entre las 13:00 y las 19:00 horas. A pesar de este riesgo, la mayoría de la jornada se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá que los habitantes de Arahal realicen sus actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las horas nocturnas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Arahal se presentará fresco y nublado, con temperaturas moderadas y un leve riesgo de lloviznas en la tarde. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a una sensación de frío, por lo que es importante abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.