El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado despejado, pero a medida que avanza el día, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado muy nuboso en las primeras horas de la mañana. A partir del periodo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de bruma en algunos momentos, especialmente en las horas más frescas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 5 y 12 grados . En las primeras horas del día, se registrarán mínimas de 5 grados, mientras que hacia el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo de 12 grados. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 76% y el 94% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede dar lugar a la percepción de un ambiente más frío de lo habitual.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas. Durante la mañana, no se esperan lluvias significativas, aunque hacia la tarde existe una probabilidad del 10% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras. Las cantidades de precipitación, si se producen, serán mínimas, con valores que no superarán los 0.9 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque las precipitaciones serán escasas, la combinación de estos factores puede hacer que la jornada se sienta más fría de lo que realmente es. Se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.