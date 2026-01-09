El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Durante el periodo de las 19:00 a las 23:00 horas, se espera que las nubes altas dominen el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que podría influir en la luminosidad del entorno. A partir de las 22:00 horas, el cielo se tornará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. A las 20:00 horas, la temperatura alcanzará los 7 grados , bajando a 6 grados a las 21:00 horas y estabilizándose en 5 grados durante las últimas horas de la noche. Este descenso térmico, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que oscilará entre el 84% y el 90%, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir.

La humedad relativa alcanzará su punto máximo a las 22:00 horas, con un 90%, lo que podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que los datos indican que no se registrará lluvia en ninguna de las horas del día. Esto es un alivio para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. A las 20:00 horas, la velocidad del viento alcanzará los 7 km/h, aumentando a 8 km/h a las 21:00 horas, y luego disminuyendo a 6 km/h a las 22:00 horas. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio ante las bajas temperaturas, aunque no será suficiente para calentar el ambiente.

Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo a tener en cuenta. El sol saldrá a las 08:32 horas y se pondrá a las 18:14 horas, ofreciendo un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que el día avance, la combinación de nubes y la baja temperatura pueden hacer que la tarde se sienta más fría de lo habitual, por lo que es recomendable disfrutar de las horas de sol temprano y prepararse para un descenso en la temperatura conforme se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.