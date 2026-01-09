El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con nubes altas que comenzarán a dar paso a un manto gris que cubrirá la localidad. A lo largo de la jornada, la situación meteorológica se mantendrá estable, con una predominancia de nubes que limitarán la entrada de luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 16 grados . Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 16 grados en la tarde. Este ascenso térmico será moderado, y se recomienda a los habitantes vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde, con un leve aumento en la probabilidad de precipitación del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm, lo que sugiere que cualquier lluvia será ligera y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, pero hacia la noche, las condiciones podrían mejorar ligeramente, permitiendo que algunas áreas experimenten momentos de cielo despejado. Sin embargo, la niebla podría aparecer en las horas nocturnas, especialmente en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes planeen desplazamientos durante la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.