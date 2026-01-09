El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas de 8 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 17 grados hacia las 15:00 horas.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 79% y el 90%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hay una probabilidad de lluvia escasa en las horas de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 0.2 mm. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 35% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque hay cierta inestabilidad, no se anticipan eventos climáticos severos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, el cielo podría experimentar algunas variaciones, con momentos de nubes más ligeras, pero en general, se mantendrá la tendencia de un día cubierto. La puesta de sol está prevista para las 18:28, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá sorpresas climáticas significativas.

En resumen, los habitantes de Aljaraque deben prepararse para un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Es recomendable llevar abrigo, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, y estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.