El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que comenzará en torno a los 6 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La nubosidad será predominante, con períodos de cielo cubierto que se mantendrán hasta la tarde. A pesar de la presencia de nubes, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve indicio de precipitación en la tarde, aunque no se prevé que esto afecte de manera notable las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 74% hacia el final del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Los vientos serán moderados, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, predominando de dirección oeste y noroeste. Estos vientos aportarán un ligero alivio a las temperaturas, aunque no se espera que sean lo suficientemente fuertes como para causar incomodidades.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena a lo largo del día, a pesar de la nubosidad. Sin embargo, se recomienda a los conductores y peatones que mantengan precaución, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando la niebla puede ser más densa en algunas áreas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados. El cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad de las estrellas, aunque la presencia de nubes podría interrumpir ocasionalmente la vista.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 6 y 17 grados, sin precipitaciones significativas y con vientos moderados. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.