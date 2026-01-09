El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, La Algaba se verá afectada por un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque no se esperan precipitaciones significativas. Durante el periodo de la tarde, la situación se mantendrá similar, con un cielo que seguirá mostrando esas nubes altas que, aunque no aportarán lluvia, darán un aspecto grisáceo al ambiente.

Las temperaturas en La Algaba hoy oscilarán entre los 6 y 8 grados . A primera hora de la mañana, se registrará una temperatura de 8 grados, que irá descendiendo a medida que avance el día, alcanzando los 6 grados hacia la tarde. Este descenso en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 88% durante la mayor parte del día. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que es importante tener en cuenta este factor al salir de casa. La combinación de nubes y humedad también podría hacer que el día se sienta más pesado, aunque sin la molestia de la lluvia.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que alcanzarán hasta los 10 km/h. La dirección del viento variará a lo largo del día, comenzando desde el sur y cambiando hacia el noroeste. Este viento, aunque no será muy fuerte, puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se prevén lluvias en el horizonte, lo que permitirá que los habitantes de La Algaba realicen sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el cielo nublado puede cambiar rápidamente. En resumen, el día se presentará fresco y nublado, ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos al aire libre, siempre con la precaución de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.