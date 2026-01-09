El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que persistirá hasta el amanecer. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 3 grados , lo que acentuará la sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 100% en las primeras horas. Esto podría generar un ambiente incómodo para quienes se desplacen al aire libre. La temperatura comenzará a aumentar lentamente, alcanzando los 5 grados hacia el mediodía.

Durante la tarde, se espera que las condiciones se mantengan cubiertas, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones, aunque ligeras, podrían acumular hasta 0.3 mm en las horas centrales del día, lo que podría resultar en un suelo húmedo y resbaladizo. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 60% de probabilidad de que se registren lluvias.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se prevé que sople con una velocidad de entre 4 y 5 km/h, aumentando a lo largo del día, especialmente en la tarde, donde se espera que alcance hasta 34 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento del 5% en la tarde. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la jornada transcurrirá sin mayores complicaciones en este sentido.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un ambiente frío y húmedo, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al desplazarse, especialmente en las horas de mayor niebla y en las zonas donde se prevén lluvias. La vestimenta adecuada y la atención a las condiciones del tráfico serán esenciales para una jornada segura.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.