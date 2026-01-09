El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente tranquilo y fresco. A lo largo de la jornada, se espera un cielo con predominancia de nubes altas durante las primeras horas, que irán dando paso a un ambiente más despejado conforme avance el día. Las nubes altas, que se mantendrán hasta el periodo de la tarde, no traerán consigo precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin lluvias.

Las temperaturas en Alcalá la Real se mantendrán en un rango fresco, comenzando con un valor de 4 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, se espera que las temperaturas se estabilicen en torno a los 3 grados durante la tarde y la noche. Este descenso en la temperatura es característico de la época del año, por lo que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles altos, con un 85% en las primeras horas y aumentando ligeramente hasta un 88% hacia el final del día. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que marcan los termómetros, por lo que es importante tenerlo en cuenta al momento de salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 5 a 7 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Hacia la noche, el viento cambiará de dirección, soplando desde el noroeste con rachas que podrían alcanzar hasta los 12 km/h. Este viento fresco puede contribuir a una sensación de frío, especialmente en las horas más tardías del día.

No se esperan precipitaciones en ningún momento del día, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá la Real realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La visibilidad será buena, aunque la presencia de niebla en algunas áreas podría ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con nubes altas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de un día al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente ante las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.