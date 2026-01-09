El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 9 de enero

El día de hoy, 9 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará con un ambiente fresco y mayormente despejado. Durante las primeras horas de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 6 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando los 9 grados hacia las 9:00 horas.

A lo largo del día, el cielo presentará un estado variable, comenzando con algunas nubes altas y poco nuboso en las primeras horas, pero a medida que se acerque la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo mayormente cubierto. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve indicio de posibilidad de lluvia entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, aunque se considera muy poco probable.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3:00 de la tarde, con un valor estimado de 16 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 9:00 de la noche. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 74% al final del día.

El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se tornará más nublado a medida que avance la tarde. Los ciudadanos de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. En resumen, se prevé un día tranquilo y fresco, con un tiempo que invitará a disfrutar de la belleza de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.