El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 8 de enero

El día de hoy, 8 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán cubiertos por nubes altas, que no afectarán significativamente la luminosidad del día. A medida que avance la tarde, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un descenso gradual a lo largo del día. La temperatura máxima alcanzará los 9 grados centígrados alrededor de las 20:00 horas, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 7 grados en las horas más frescas de la noche. Este rango térmico sugiere que será un día fresco, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío, especialmente durante las horas de la tarde y la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 83% a primera hora de la mañana y aumentando hasta un 91% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener en cuenta este factor al salir de casa.

En lo que respecta al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 10 km/h durante la mañana, disminuyendo a 8 km/h por la tarde y finalmente a 4 km/h en la noche. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 14 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas y expuestas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por cielos despejados con algunas nubes altas, temperaturas frescas y una alta humedad relativa. Con un viento suave y sin posibilidad de lluvia, es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-08T20:57:12.