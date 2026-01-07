El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 7 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 1 y 3 grados, lo que sugiere que será un inicio fresco, ideal para abrigarse antes de salir.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico, combinado con la ausencia de nubes significativas, hará que la sensación térmica sea más agradable, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68-70%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco por la mañana, pero se espera que se estabilice a medida que el sol calienta el ambiente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 8 y 10 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades de entre 4 y 6 km/h por la tarde. Esto significa que, aunque el viento será perceptible, no será lo suficientemente fuerte como para incomodar a los viandantes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, el pronóstico es completamente optimista: no se esperan lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que garantiza que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La única mención de nubes se da en las horas de la tarde, donde se prevé un ligero aumento en la nubosidad, pero sin llegar a afectar la claridad del cielo.

Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 6 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:21, ofreciendo una oportunidad perfecta para disfrutar de un atardecer tranquilo y sereno.

En resumen, el 7 de enero en El Viso del Alcor promete ser un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.