El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará sin obstáculos, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan frescas pero agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 4 grados , descendiendo ligeramente a 3 grados a la 1:00 y 2 grados a las 3:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 11 grados a las 16:00 horas, proporcionando un ambiente templado para el disfrute de los ciudadanos.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, comenzando en un 73% y alcanzando un 81% a las 6:00. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cómoda en las horas centrales del día. A las 14:00, la humedad se situará en un 57%, lo que permitirá que el calor del sol se sienta más intensamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 10:00, el viento alcanzará una velocidad de 6 km/h, lo que será un alivio en las horas más cálidas. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el sur y su velocidad se mantendrá entre 4 y 5 km/h, lo que no debería causar molestias.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que el sol se ponga a las 18:22, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados a las 22:00. La noche se presentará fresca, pero sin nubes que obstruyan la vista de las estrellas. En resumen, el día de hoy en Utrera promete ser agradable, con un tiempo perfecto para disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.