El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los -2 y 0 grados . La sensación térmica será fresca, especialmente en las horas más tempranas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 5 grados en las horas centrales. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 48% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es aconsejable protegerse del viento, especialmente en zonas abiertas. Las rachas más fuertes se esperan entre las 12:00 y las 14:00 horas, momento en el que el viento alcanzará su máxima velocidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los planes al aire libre se desarrollen sin contratiempos. La visibilidad será buena, favorecida por la ausencia de nubes y la baja humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 3 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:10. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los -2 grados, por lo que se recomienda tener en cuenta el abrigo si se planea estar fuera.

En resumen, el día en Úbeda se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables durante el día y un viento que, aunque fresco, no será un impedimento para disfrutar de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.