El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y aumentando ligeramente a medida que avance el día, alcanzando un 81% por la tarde.

A medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevé que algunas nubes aparezcan en el horizonte, pero sin afectar significativamente la claridad del cielo.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noroeste y del sur, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 13 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento se irá calmando, lo que contribuirá a un ambiente más templado y confortable.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descienden nuevamente.

En resumen, el día en Tomares se perfila como perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves. La jornada comenzará fresca, pero se tornará más cálida a medida que avance el día, ofreciendo un ambiente ideal para paseos y encuentros al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.