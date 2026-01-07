El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 6 grados a media mañana. La humedad relativa se mantendrá en torno al 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el sol brillará con fuerza, lo que contribuirá a un ambiente agradable.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes dispersas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, llegando a los 11 grados . La brisa será suave, con vientos provenientes del norte y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 13 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de San Juan de Aznalfarache podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 8 de la tarde. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que las estrellas sean visibles. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 81% hacia la medianoche, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fría.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la tarde y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se esperan lluvias ni tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.