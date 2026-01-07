El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

La jornada del 7 de enero de 2026 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 11 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 4 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 2 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad presente en el ambiente.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Predominarán las direcciones del oeste y suroeste, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 14 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de La Rinconada podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol brille hasta el ocaso, que se producirá a las 18:22 horas. Este será un buen momento para disfrutar de un paseo al aire libre o de actividades familiares, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

En resumen, el 7 de enero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre en La Rinconada, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.