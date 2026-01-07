El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Puente Genil se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 10 grados , siendo más frescas durante las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura llegue a los 10 grados, proporcionando un ambiente propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a un día placentero.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, en general, el viento será suave y no representará un inconveniente para quienes deseen salir a disfrutar del día.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un momento perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en familia. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas promete ser un aliciente para que los habitantes de la localidad aprovechen al máximo este día de invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.