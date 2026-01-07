El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados , alcanzando su punto más bajo en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la temperatura suba hasta alcanzar los 5 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino. La sensación térmica será más cálida gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que no se prevé lluvia en ninguna de las franjas horarias.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Con valores que comenzarán en un 62% y disminuirán a lo largo del día, se espera que la atmósfera se sienta más seca hacia la tarde, lo que puede hacer que las temperaturas se perciban más agradables. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Priego de Córdoba se vistan en capas, ya que las temperaturas pueden descender nuevamente al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h. Estos vientos serán más intensos durante la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible y contribuir a que las temperaturas se sientan más frías en ciertos momentos.

La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los habitantes de Priego de Córdoba podrán aprovechar esta jornada para realizar actividades al aire libre, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar del entorno natural.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas que alcanzarán los 5 grados, ausencia de precipitaciones y vientos suaves del noreste. Una jornada ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.