El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre -1 y -2 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 0 grados a las 9 de la mañana y subiendo hasta 1 grado a las 10. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% y aumentando hasta un 75% hacia las 10 de la mañana. Esto podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada.

A partir del mediodía, el cielo comenzará a cambiar. Aunque las primeras horas del día serán soleadas, se prevé que a partir de la 1 de la tarde el cielo se cubra gradualmente, con un aumento en la nubosidad que se mantendrá durante la tarde y la noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con un valor de 7 grados . Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, pero se incrementa ligeramente hacia la tarde, aunque no se esperan lluvias significativas. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable a pesar del aumento de la nubosidad.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta 24 km/h desde el oeste a lo largo de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente durante las horas de mayor viento. Se recomienda precaución al salir, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán a 2 grados . La humedad alcanzará niveles altos, llegando al 100% hacia el final del día, lo que podría generar brumas y una sensación de frío más intensa. En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas frescas y un viento notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.