El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Palma del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 10 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 10 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar algo incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad podría llegar a un 76%, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que indican los valores de temperatura.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Durante la mañana, el viento será suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque no se espera que cause molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy se caracteriza por un día soleado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Es un momento ideal para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.