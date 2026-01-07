El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Los Palacios y Villafranca con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, el cielo estará completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , con una ligera brisa del norte que alcanzará velocidades de hasta 12 km/h.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% y descendiendo a un 58% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, ideal para actividades al aire libre.

Sin embargo, a partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. A partir de las 5 de la tarde, se prevé la llegada de brumas y nieblas, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:22. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando un máximo de 12 grados a las 3 de la tarde y bajando a 9 grados hacia el final del día. La bruma y la niebla pueden reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen desplazamientos en carretera.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitaciones. Esto significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Las probabilidades de tormenta también son nulas, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que variarán entre 2 y 12 km/h, predominando del norte y noreste durante la mañana y cambiando a direcciones más variables en la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día.

En resumen, el 7 de enero de 2026 en Los Palacios y Villafranca se caracterizará por un tiempo mayormente despejado en la mañana, con temperaturas frescas y una brisa ligera. A medida que avance el día, se espera la llegada de brumas y nieblas por la tarde, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.