El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 9 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que la humedad disminuya. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de Osuna se vistan adecuadamente para el frío matutino.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h. Este viento suave contribuirá a que la sensación de frío sea menos intensa, aunque se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá tanto a quienes se desplacen por la ciudad como a aquellos que deseen disfrutar de un paseo por los alrededores.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:19, marcando el inicio de una noche que se anticipa fría, con temperaturas que podrían bajar hasta los 2 grados.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente durante las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.