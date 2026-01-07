El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 1 y 3 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y descendiendo a un 54% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será seco y soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fría en las primeras horas debido a la humedad presente. A medida que avance el día, la disminución de la humedad contribuirá a que las temperaturas se sientan más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar el ocaso, que se producirá a las 18:20. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 5 grados, por lo que se recomienda abrigarse si se planea salir.

En resumen, el día en Morón de la Frontera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.