El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 0 y 2 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 8 grados en la tarde. Este ascenso térmico será gradual, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías. A medida que avance la jornada, la humedad se situará en torno al 46% por la tarde, lo que favorecerá un ambiente más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se espera que sople predominantemente del noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 7 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, a pesar del aumento de la temperatura.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Esto significa que los habitantes de Montilla pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes, pero estas serán escasas y no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:16, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán apreciar en un ambiente tranquilo y despejado.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se caracteriza por un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.